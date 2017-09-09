Yozgatlı İş Adamları Sorgun'da Toplandı

Yurt dışında yaşayan 90'dan fazla Yozgatlı iş adamı, Yozgat Valiliğinin daveti üzerine Sorgun Termal Tesislerde toplandı.



Yozgat'ın yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak, iş adamlarının Yozgat'a yatırım yapmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, büyük şehirlere göçü önlemek ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek amacıyla yapılan toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, katılımcılara kentin potansiyel ve avantajlarının bir bir anlatılacağını söyledi.



Çalışmaların, üretimin bir ekip işi olduğunu, bir tarafında idari, bir tarafında siyasi, diğer tarafında ise halkın, sivil toplum kuruluşlarının bulunduğunu dile getiren Vali Yurtnaç, bunların hepsinin bir araya gelmesi durumunda ortaya güzel şeylerin çıkacağını belirtti.





Yapılan bu toplantının Yozgat'ın fırsatlarını anlatma, farkındalık oluşturma, köprüleri kurma toplantısı olduğunun altını çizen Yurtnaç, "Bu maksatla mayısta İstanbul ve Bursa'da yaşayan iş adamlarıyla yine Sorgun'da bir araya geldik. Biz turizm fuarlarına katılıyor, oralarda Yozgat'ı anlatıyoruz. Baktık ki bizleri dinleyen iş adamlarımızın içleri kıpır kıpır oluyor, orada bir tarih belirledik ve mayısta ilk toplantıyı yaptık. 130 iş adamımız buraya geldi. Bugün de yurt dışındaki iş adamlarımızla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.



Toplantı yapmanın önemli olmadığını, asıl önemli olanın, süreç ve sonuç olduğunu vurgulayan Yurtnaç, şöyle konuştu:





"İlk toplantımızın ardından hemen küçük bir grup kurduk. O küçük grup bu arkadaşlarımızı yerlerinde ziyaret etmeye ve sonucunda dönüşler olmaya başladı. 5 firma Yozgat'ta üretim yapma kararı aldı. Bu tür şeyler bir kıvılcım oluşturur. Ortada bir enerji, yakıt var. Şimdi bu enerjiyi, bu fitili bu tür toplantılarla ateşleyeceğiz. Biz düşündük ki, yurt dışında birçok Yozgatlı iş adamımız var. Onlarla bu fitili ateşleyebiliriz. Bunun için sizleri davet ettik, sizler de bu davete icabet ettiniz. Biz para toplamayacağız. Biz özel sektörün önüne geçmeyeceğiz. Bizler hep sizlerin yanında olacağız. Siz yatırım yapacaksınız. İstihdam sağlayacaksınız. Vergi vereceksiniz, biz de sizin verdiğiniz o vergilerle okul da yapacağız, yurt da, yol da yapacağız."



Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise, Yozgat'ın hızlı tren, havaalanı, yeni organize sanayi ve üniversiteyle geleceğinin çok parlak olacağını, kendilerinin de buraya yatırım yapmak isteyen herkese yardımcı olacaklarını kaydetti.



Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey de, üniversite olarak yatırımcılara her zaman destek ve danışmanlık hizmetleri vermeye hazır olduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından kurum temsilcileri ve uzmanlar, katılımcılara Yozgat'ın yararlandığı teşvikleri ve sağlanan avantajlar hakkında bilgi verdi.