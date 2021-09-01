Yozgatlı Hatice Teyze'nin Adana sıcağıyla imtihanı

Yozgat'tan Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'ya gelen Hatice Teyze'nin Adana sıcağına verdiği tepki sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

Yozgat'tan Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'ya gelen Hatice Teyze'nin Adana sıcağına verdiği tepki sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

Adana'da yaz aylarında hava sıcaklığının 45-50 dereceyi buluyor. Sıcaklığın neredeyse 30 dereceyi geçmediği Yozgat'tan Adana'ya gelen Hatice Teyze'nin arabanın camını açtığında Adana sıcağına verdiği tepkiyse sosyal medyada izleyenleri güldürdü.

Oğlu Emre ile birlikte günübirlik kente geldiği öğrenilen Hatice Teyze, "Burada insanlar nasıl yaşıyor Emre. Burada yumurta pişer. Ne kadar sıcak. Ben dışarı çıksam tansiyonum fırlar. Adana yanıyor, bitiyor. Yumurtaları getirin pişsin. Ben arabadan inmem, tansiyonum çıkar" dedi.

O anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı