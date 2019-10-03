Yozgatlı girişimci kadınlar e-ticaret ile dünyaya açılacak

03.10.2019 12:13

Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde ev ekonomisine katkı için kooperatif kurarak tarım ürünleri ve hediyelik eşya üreten kadınlar, sosyal projelere destek veren PTT ile anlaşma imzalayarak e-ticarete başladı.

Aydıncık ilçesinde 2011 yılında Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan taş işleme kurslarına katılan kadınlar, ilçede çıkarılan değerli taşları işleyerek tespih, kolye, yüzük, küpe imal etti. Ürünleri satıp gelir elde etmek isteyen kadınlar, 39 üye ile 2013 yılında kurdukları derneği, 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifine dönüştürdü.

Çekerek ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifini kurarak yaptıkları bindallı, seccade ve çeşitli hediyelik eşya ile organik gıdaları satarak evlerine ek gelir sağladı.

Yurt içinde çeşitli il ve ilçelerde açılan fuarlara ve festivallere katılarak ürünlerini satmaya çalışmalarına rağmen pazar sıkıntısı yaşayan kadınlar, Aydıncık ve Çekerek ilçelerini ziyaretinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan destek istedi.

PTT ile anlaştılar

Kadınların iş hayatına katkısını, yerelde üretilen ürünlerin ön plana çıkarılmasını, köy, belde ve ilçelerde tarım ve diğer alanlarda üretimin artırılmasını sağlayacak projeye destek sözü veren Oktay, sosyal projelere katkı sunan PTT ile kooperatiflerin anlaşma imzalamasını sağladı.

Yapılan anlaşmayla Yozgatlı kadınlar, e-PTT AVM ve PTT Kargo vasıtasıyla ürünlerini Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarına gönderebilecek.

İlçe belediyeleri ve AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca da desteklenen kadın girişimciler, ürünlerini e-PTT AVM ve PTT ile daha geniş pazara sunmanın heyecanını yaşıyor.

Aydıncık Kadın Girişimi ve İşletme Üretim Kooperatifi Başkanı Nimet Türker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların sosyalleşmesi ve iş hayatında yer alması için 2017 yılında kooperatif kurduklarını söyledi.

İlçede çıkartılan ametist, akik, jasper ve kalsedon gibi yarı değerli taşları işleyip takılara dönüştürdüklerini ifade eden Türker, zamanla bu ürünleri çevre il ve ilçelere sattıklarını belirtti.

Yapılan işin kadınlara ve evlere katkısının artmasıyla farklı pazar arayışına girdiklerini anlatan Türker, "Yöredeki kadınlarımız, evlerine gelir getirmek istiyor. Bu nedenle kooperatife umut bağladılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın desteğiyle pazar genişleyecek

Türker, pazar arayışlarını sürdürdüklerini ama imkan bulamadıklarını söyledi.

"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın destekleriyle e-PTT AVM'de yer aldık, sözleşmemizi imzaladık." diyen Türker, şunları kaydetti:

"Bundan sonra ürettiğimiz takıları hem yurt içi hem yurt dışına pazarlama imkanı doğacak. Bizim için gelir kaynağı olacak, kadınlarımıza ekonomik destek olacak. O yüzden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a çok teşekkür ediyoruz."

İnternetten alışverişlerin arttığına dikkati çeken Türker, "İnşallah ürünlerimiz e-PTT AVM ile daha çok insana ulaşacak. Bu, bizim için bir artı oldu. Çok heyecanlıyız, inşallah pazarımız daha çok açılacak. Bu sayede Yozgat'ın değerli taşlarını hem tanıtmış hem de kadınlarımıza gelir kaynağı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kooperatif üyelerinden Fatma Atmaca da stres atmak için hobi olarak kursa katıldığını dile getirerek, "Hem stres atıyorum hem de ürettiklerimizle aileme katkıda buluyorum. Ürünlerimizi farklı illere, ülkelere göndereceğimiz için mutluyum." görüşünü paylaştı.

"Çekerekli kadınlar için çok güzel bir şey"

Çekerekli Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Seher Taşkın da kooperatiflerinin amacının kadınların aile ekonomisine katkıda bulunmasını ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Kadınların kooperatife yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ürün yelpazemiz geniş. Satışlarımız vardı ama yeterli değildi. Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e ilettiğimizde sağ olsun, e-PTT AVM ile bir anlaşma imzalamamıza yardımcı oldu. Şimdi Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerine satış yapacağız. Bu, Çekerekli kadınlar için çok güzel bir şey. Çekerek'in doğal ürünlerini, kadınlarımızın el emeği göz nuru hediyelik ürünlerini daha fazla kişiye ulaştıracağız.

Hem yöremizi tanıtacağız hem de kadınlarımızı sosyal hayatta üretimde aktif hale getireceğiz. Destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'a teşekkür ederiz."

Öte yandan, Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesi'nde üretilen hediyelik eşya da e-PTT AVM ile satışa sunuldu.

Kaynak: AA