Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
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Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta çiftçiler, toprak işlemesiz ekimle zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken, arazilerde de kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Yozgat'ta çiftçiler, toprak işlemesiz ekimle zaman ve yakıttan tasarruf sağlarken, arazilerde de kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor.

Ön bitkiye (ekim nöbetinde ilk ekilen bitki) ait yüzey artıklarının olduğu tarla koşullarında toprak işleme yapılmaksızın doğrudan ekim mibzeriyle tohumun toprağa yerleştirilmesi olarak bilinen yöntemle hem girdi maliyetleri düşürülüyor hem de kuraklığın etkisi azaltılmaya çalışılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, toprak işlemesiz ekim yapılan arazilerin kuraklığa daha dayanıklı olduğunu söyledi.

İşlem yapıldıktan sonra ekilen tarlaların kuraklıktan etkilendiğine dikkati çeken Özkaya, "Kurak geçen mevsimde diğer tarlalarda toprakta yarılmalar görülürken, doğrudan ekim yapılan arazide toprak yapısı çok güzel. Çiftçimiz de bunun farkında." dedi.

Özkaya, toprak işlemesiz tarımda önceliğin toprağın su tutma kapasitesinin artırılması ve mikroorganizma faaliyetlerinin devam etmesi olduğunu anlatarak, "Çiftçi normalde 3-4 defa geldiği tarlaya sadece bir defa gelip ekim yaptı. Burada zaman ve iş gücünün yanında akaryakıtta da tasarruf sağlanıyor." diye konuştu.

Müdürlük bünyesinde bulunan doğrudan ekim mibzerini, isteyen çiftçilere verdiklerini belirten Özkaya, kentte 30 çiftçinin 1200 dönüm arazide toprak işlemesiz tarım yaptığını, gelecek yıllarda bu yöntemi yaygınlaştırmak için çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Tritikale eken çiftçi memnun

Fakıbeyli köyü çiftçilerinden Davut Esmer de toprak işlemesiz yöntemle tarlasına hayvan yemi olarak kullanılan tritikale ektiğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destek ve teşvikleriyle doğrudan ekim yaptığını dile getiren Esmer, şunları kaydetti:

"Bu tür ekimden çok memnunuz, verimde artış oldu. Özellikle yakıtta ve ekipmanda çok büyük tasarruf elde ettik. Normalde tarlayı sürmek, kazayağı çekmek için birçok defa gelirken şu anda sadece doğrudan ekim mibzerini getirip ekim yapıyoruz. Bunun dışında bir giderimiz olmuyor ve en büyük karımız da bu. İşlenmiş topraklar kuraklıktan dolayı yarılırken, benim tarlada yarılmalar olmadı. Bütün çiftçilerimize toprak işlemesiz tarımı tavsiye ediyorum."

Biçerdöver operatörü Halis Sarıca da toprak işlemesiz tarlalarda daha fazla verimle karşılaştığını vurguladı.

Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor
Çiftçiler toprak işlemesiz tarımla kuraklığın etkilerini en aza indirmeye çalışıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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