Yozgat Ziraat Odası Başkanı Açıkgöz, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi
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Yozgat Ziraat Odası Başkanı Açıkgöz, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi

Yozgat Ziraat Odası Başkanı Açıkgöz, çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kuraklıktan dolayı çiftçinin zor günler yaşadığını belirterek, banka ve kooperatif borçlarının ertelenmesini istedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, kuraklıktan dolayı çiftçinin zor günler yaşadığını belirterek, banka ve kooperatif borçlarının ertelenmesini istedi.

Açıkgöz, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020 ve 2021 yılının özelikle İç Anadolu Bölgesi çiftçileri için çok büyük sıkıntı içerisinde geçtiğini belirtti.

Bölgenin gerek kuraklık, gerekse afetlerle büyük sıkıntılar yaşadığını dile getiren Açıkgöz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kentteki kuraklık hasarının yüzde 40-85 arasında tespit edildiğini söyledi.

Açıkgöz, "bankaların borçları hasar oranına ve yüzde 12 faizle erteleyeceğinin" söylendiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Çiftçi hasatta dekar başına 80-120 kilogram arasında ürün aldı. Bu da bizim girdi maliyetimizi kurtarmıyor. Çiftçinin bu yıl aldığı hasatla tekrar ekim yapma şansı yok. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yetkililerimizin tekrar bunu gözden geçirip çiftçinin mağduriyetinin giderilmesi, faizsiz ya da geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 3 faizle borçların ertelenmesi lazım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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