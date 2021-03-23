YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
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YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

23.03.2021 01:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:20

Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik ettiYOZGAT'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi.

Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

YOZGAT'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle otomobillerde ve evlerin çatılarında hasar meydana geldi. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle kafasından yaralanan Mustafa Özipek, hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta akşam saatlerinde Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köyü çevresinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle, otomobillerde, çatılarda ve su ısıtma sistemlerinde hasar oluştu. Hasar görmemesi için otomobilinin üzerini kapatmaya çalışan Mustafa Özipek, kafasına isabet eden ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle yaralandı. Özipek, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Özipek, hayatında ilk kez böyle bu büyüklükte dolu yağışı ile karşılaştığını belirterek, Başıma dolu isabet etmesi sonucu yaralandım, kulaklarımda uğultu oluştu. Ağabeyim hastaneye getirdi. Şimdi durumum iyi. Dolu 5-6 saniye gibi kısa süreli yağdı, 15-20 dakika sürseydi etraf felç olurdu. Ben 51 yaşındayım hayatımda böyle bir dolu görmedim. dedi.

Türkmensarılar köyünde yaşayan Gülhanım Özipek de, dolunun çok büyük olduğunu ve çatılardaki kiremitleri kırdığını söyledi.

YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti
YOZGAT Yozgat'ta ceviz büyüklüğündeki dolu hastanelik etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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