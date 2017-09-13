Yozgat Yol Parası Bulamayınca Kendini Yaralayıp Çatıya Çıktı

Yol parası bulamayınca kendini yaralayıp çatıya çıktı



YOZGAT kent merkezinde, şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.



Yozgat'ta bu gün şartlı tahliye ile cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Raşit K. kesici aletle karnından kendisini yaralayarak şehir merkezinde bulunan Eser İşhanı çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Aalkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi. Çıktığı çatıda ekiplere zor anlar yaşatan Raşit K. çatının uç kısmına kadar gelerek atlayacağını söyleyerek görevlilerin uzaklaşmasını istedi. Karnında kesici alet yarası bulunan şahıs itfaiye ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.



İntihar girişimi sırasında çevrede biriken kalabalık durumu eğlenceye dönüştürdü. Cep telefonlarıyla görüntü çekenler birbirleriyle yarıştı.



İntihar girişiminde bulunan 25 yaşındaki Raşit K. nin İzmir'de bir yakınının düğününe gitmek istediği ve yol parası bulamadığı için çatıya çıktığı iddia edildi.