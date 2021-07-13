Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete başladı

Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete başladı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) Yozgat halkına hizmet vermeye başladığını söyledi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) Yozgat halkına hizmet vermeye başladığını söyledi.

YEDAM'da gazetecilerle bir araya gelen Ertürk, tarihi Karslıoğlu Konağı'nın YEDAM'a tahsis edildiğini ve bu binada hizmet vereceklerini belirtti.

Ertürk, Yeşilay'ın köklü bir geçmişe sahip, bağımlılıkla mücadele eden bir dernek olduğunu anımsatarak, "Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklediği Türkiye Rehabilitasyon Projesini uygulayacağız. Burada gençlerimize, bağımlılara yönelik rehabilite hizmetini ücretsiz vereceğiz. Bizim 600'e yakın gönüllü sayımız var, ilk etapta bu sayıyı 2 bine çıkartmak istiyoruz. Kurumumuzda 3 psikolog görev yapıyor." dedi.

Kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Ertürk, "Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere yönelik eğitimlerimiz olacak. Yine özellikle çocuk ve gençleri teknolojik bağımlılıktan kurtarmak için çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in veliahtı Mehmet Ali Şengül, Almanya'da koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Şevval Sam İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Mustafa Er Abdullah Avcı Aykut Kocaman Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yozgat Yeşilay Danışmanlık Merkezi hizmete başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 15:16:58. #1.14#

title