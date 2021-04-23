Yozgat ve Tokat'ın kurak toprakları suya kavuşacak

Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ile Tokat'ın Zile ilçesinde tarım arazilerini suya kavuşturacak olan Aşağı Çekerek Sulama 1. Merhale Projesi 2. kısım inşaatında boru döşeme çalışmaları başladı.

Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek ile Tokat'ın Zile ilçesinde tarım arazilerini suya kavuşturacak olan Aşağı Çekerek Sulama 1. Merhale Projesi 2. kısım inşaatında boru döşeme çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından da takip edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin tamamlanmasıyla Yozgat ve Tokat'ın ilçelerinde kurak tarlalarda sulu tarıma geçilecek.

Suya kavuşacak 24 bin hektar alanda ürün verimliliği ve çeşitliliğinin artması hedefleniyor. Projede en büyüğü 3800'lük olmak üzere çeşitli ebatlarda 412 kilometrelik boru kullanılacak.

Suya kavuşacak tarım alanlarında yılda iki veya üç ürün alınması, projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AA muhabirine, projenin tamamlanmasıyla Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovalarının suya kavuşacağını söyledi.

Koçak, "Projenin birinci kısmı daha önce ihale edilmişti, çalışmalar sürüyordu. Geçen yıl da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bey'in himayelerinde ikinci kısmın ihalesi yapılmıştı. Şimdi boru döşemesi başladı. İnşallah Mamure Ovası suya kavuşacak. Bununla birlikte verimimiz ve ürün çeşitliliğimiz artacak. İki veya üç ürün alma imkanımız olacak." dedi.

Koçak, proje kapsamında 24 bin hektar alanın suya kavuşacağını dile getirerek, "Çekerek Barajı'ndan sadece Aydıncık, Çekerek değil Zile, Amasya ve diğer ovaların da suya kavuşması sağlanıyor. Suyun gelmesi hem ülke ekonomisine hem Yozgat ekonomisine büyük katkı sağlayacak." diye konuştu.

Şantiye şefi Orhan Gazi Karabulut da Aşağı Çekerek Sulama 1. Merhale Projes ile Zile, Reşadiye, Aydıncık Mamure ovalarının sulanması ikinci kısım işinde 14 Nisan'dan itibaren boru döşemesine başladıklarını belirtti.

Karabulut, günlük ortalama 60 metre boru döşediklerini, işin 1000 günde tamamlanacağını söyledi. Karabulut, proje kapsamında çeşitli ebatlarda 412 kilometrelik boru kullanılacağını, 1800 sanat yapısı inşa edileceğini bildirdi.

"Domates, patates ihraç edeceğiz"

Aydıncık Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tekçam da Kümbetova'ya suyun gelmesiyle ürün çeşitliliğinin artacağını söyledi.

Kümbetova'nın Yozgat'ın Çukurova'sı olduğunu ifade eden Tekçam, "Burada kısıtlı olarak patates ve soğan ekiyoruz. Şimdi domates, biber ve sebze ekimi yapılacak. Ankara bize 280 kilometre mesafede. İnşallah Ankara'nın sebze ihtiyacını bizim bölgemiz karşılayacak. Bu projenin yapılmasına büyük destek sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

Zile'nin Reşadiye Köyü Muhtarı Veysel Bala da şunları kaydetti:

"40 yıllık özlemimizdi, Allah razı olsun Fuat Oktay Bey ve sebep olanlardan. Su, bizim can damarımız. Benim köyüm Reşadiye Ovası olarak geçiyor ve 3 bin dönüm faydalanacak. Çevre köylerle birlikte en az 20 bin dönüm suya kavuşacak. Susuzluktan dolayı köyümüzde pancar eken yoktu. Su gelince pancar da ekilecek, ayçiçeği, domates ve başka ürünler de ekilecek. İnşallah buradan domates, patates ihracatı yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul