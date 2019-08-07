Yozgat ve Kırşehir POMEM'de mezuniyet sevinci

07.08.2019 14:17

Yozgat ve Kırşehir'de 4 aylık eğitimlerini tamamlayan bin 161 polis için mezuniyet töreni yapıldı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezindeki (POMEM) 23. dönem mezuniyet töreni, tören yürüyüşünün ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Polis denildiği zaman aklıma 15 Temmuz geliyor. Bu vatana kast eden hainlerin yaptıkları ilk şey, Emniyet Genel Müdürlüğünü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünü ve Özel Harekat Daire Başkanlığını bombalamak oldu. Çünkü onlar, kendileri ile nereden nasıl mücadele edileceğini çok iyi biliyorlardı. 15 Temmuz'da gerçekten büyük bir mücadele örneği verdi polislerimiz." dedi.

Çakır, polisin PKK terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadele ettiğini de dile getirdi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de 23. dönemde 730 vatan evladını daha mezun etmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren Caner Ayaz, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren 10 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Daha sonra eğitimlerinin tamamlayan 730 polis yemin etti.

Kırşehir

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, POMEM'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun 431 öğrencinin polis teşkilatının onurlu bir üyesi olduklarını ifade etti.

Gençlerin devletin bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceklerini vurgulayan Akın, başarılarıyla milletin gurur kaynağı olacaklarına inandıklarını belirtti.

Polis adaylarının Ahi Evran, Yunus Emre, Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi önceliği insan olan manevi şahsiyetlerin yetiştiği kültür şehri Kırşehir'de eğitim almanın ayrıcalığını hiçbir zaman unutmayacaklarını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Yüreği vatan, millet ve insan sevgisiyle dolu genç nesiller olduğu müddetçe hiçbir güç huzurumuzu, birlik ve beraberliğimizi bozmaya cesaret edemeyecek, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü tehdit sonuçsuz kalacaktır. Anne ve babalar, eğitimini başarıyla tamamlayarak polislik mesleğine adım atan evlatların mezuniyet sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Genç polislerimizin vatanına, milletine yakışır başarılar elde edeceğine inancımız tamdır."

Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser ise mezun 431 öğrencinin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrularak Türk milletinin milli, manevi değerlerini korumak için yetiştirildiklerini aktardı.

Konuşmanın ardından dönem birincisi Emrah Güzel, yaş kütüğüne plaket çaktı, dereceye giren öğrencilere Vali Akın ve protokol üyeleri hediyeler verdi.

Tören, öğrencilerin yemin etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA