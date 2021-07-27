Yozgat Valisi Ziya Polat'tan "aşı" uyarısı
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Yozgat Valisi Ziya Polat'tan "aşı" uyarısı

Yozgat Valisi Ziya Polat'tan 'aşı' uyarısı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yavaş yavaş yükseliş başladığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yavaş yavaş yükseliş başladığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Vali Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte aşı oranlarının düşük seyrettiğini, bölgede aşı oranı en düşük illerinden biri olduklarını belirtti.

Vaka sayılarının yavaş yavaş yükselmeye başladığını aktaran Polat, "Biz tedbirlerimizi elden bırakırsak vakalar yükselecek gibi de gözüküyor. Bu işte aşılama en büyük çare, aşı olmamız gerekiyor. Aşı ekiplerimiz sahada, aşıya karşı sanki olumsuz bir algı var. Tüm vatandaşlarımızdan rica ediyorum çare aşıda. Sayılar yükselirse eski günlere dönmek istemediğimizi hepimiz biliyoruz. Maske, mesafe, temizlik tedbirleri aynen devam ediyor, aşılamada sıkıntı var." ifadelerini kullandı.

"Genciz bize bir şey olmaz" algısını yıkmak gerektiğini vurgulayan Polat, "Biz hastanede ne gençler kaybettik maalesef. Aşı oranlarında düşüğüz, bu konuda tüm hemşehrilerimizden biraz daha hassasiyet bekliyorum." uyarılarında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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