Yozgat Valisi Ziya Polat okul ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Lisede derse giren Polat, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Polat, öğrencilere yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istedi.

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere hedeflerini soran Polat, hedeflerine odaklanmalarını, iyi düşünerek, iyi karar vermelerini ve sevdikleri mesleği tercih etmelerini önerdi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Polat'a İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul