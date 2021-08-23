Yozgat Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor
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Yozgat Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, Büyükmahal köyünde düzenlenen aşure programına katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Büyükmahal köyünde düzenlenen aşure programına katıldı.

Polat, merkeze bağlı Büyükmahal köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi.

Köy muhtarlığınca hazırlanan programa katılarak, vatandaşlara aşure dağıtan Polat, muharrem ayının hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunarak, "Hastalıktan korunmak için mutlaka aşımızı olmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik konusunda hassas davranmalıyız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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