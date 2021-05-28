Yozgat Valisi Ziya Polat köy ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Örencik, Söğütlüyayla, Aydoğan, Karalar ve Haydarbeyli köylerini ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Örencik, Söğütlüyayla, Aydoğan, Karalar ve Haydarbeyli köylerini ziyaret etti.

Köylerde vatandaşların sorunlarını dinleyen Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Polat, maske, mesafe ve temizlik kurallarından ödün verilmemesi gerektiğini belirterek, sırası gelen vatandaşların da aşılarını yaptırmalarını istedi.

Aydoğan ve Söğütlüyayla köylerinde şehit ailelerini de ziyaret eden Polat, şehitlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek Türk bayrağı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul