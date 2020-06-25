Yozgat Valisi Polat ziyaretlerini sürdürüyor Yozgat Valisi Ziya Polat, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, mahalle muhtarlarını ziyaret etti.

Yozgat'ta göreve başladığı günden itibaren çeşitli ziyaretlerde bulunan Polat, kentte 7 dönemdir mahalle muhtarı seçilen Erdoğan Akdağ Mahallesi Muhtarı Mustafa Gümüş'ü ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, Yozgat'ı tanımaya çalıştığını, şehri tanımak için de halkın arasında olmak gerektiğini belirterek, "Halkı tanıyan, kentin ve yaşadığı mahallenin sorunlarını bilenlerin başında da muhtarlar gelmektedir. Devletimizin bir temsilcisi olan muhtarlarımızı ziyaret ediyorum." dedi.

Gümüş de ziyaretinden dolayı Vali Polat'a teşekkür etti.

Kaynak: AA