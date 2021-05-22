Yozgat Valisi Polat, Sorgun ilçesinde incelemelerde bulundu
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Yozgat Valisi Polat, Sorgun ilçesinde incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Polat, Sorgun ilçesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Şahin Özmen - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde incelemelerde bulundu.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sorgun ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlçede önce Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret eden Polat, belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Belediye şeref defterini de imzalayan Polat, daha sonra jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak organik domates üretimi yapılan seraları inceledi.???????

Polat, burada gazetecilere, termalin başkenti konumunda olan Yozgat'ta hem termal tesislerin hem de bu tür seraların sayısının artması gerektiğini belirtti.

Kentte jeotermal potansiyeli çok yüksek olduğunu dile getiren Polat, "Sorgun'un bu alanda sahip olduğu kaynaklar oldukça fazla ve jeotermal kaynaklarımızı turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda daha fazla kullanmalıyız. Bu alanda yapılacak her türlü yatırımın sonuna kadar arkasında olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Özmen

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