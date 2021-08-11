Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti
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Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti

Yozgat Valisi Polat semt pazarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valisi Ziya Polat, semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Polat, ziyarette, esnaf ve vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Müşterilerin meyve sebzelere dokunmaması, esnafın vermesi gerektiğini belirten Polat, vatandaşın da esnafın da Kovid-19 aşısı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Polat, salgından kurtulmanın tek çaresinin aşı olduğunu anlatarak, "Bütün vatandaşlarımızın, yaşlı genç demeden aşı olmalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve temizlik konusunda tedbirler devam etmektedir. Halkımızın bu tedbirleri de elden bırakmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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