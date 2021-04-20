Yozgat Valisi Polat, Şehitler Fen Lisesi'ni ziyaret etti
Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehitler Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Şehitler Fen Lisesi'ne ziyarette bulundu.
Polat, okulda eğitimlerini sürdüren 12. sınıf öğrencilerinin derslerine katılarak bir süre sohbet etti.
Öğrencilerin plan ve hedefleri üzerine önerilerde bulunan Polat, öğrencilerden hedeflerine odaklanmalarını ve sevdikleri meslekleri seçmelerini istedi.
Polat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda da uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul