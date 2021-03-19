Yozgat Valisi Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Ziya Polat, Güdülelmahacılı köyünü ziyaret etti.

Köy halkı ile bir araya gelen Polat, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Vatandaşlardan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet etmelerini isteyen Polat, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Kurallara uyarsak, bu hastalığı atlatırız." dedi.

Öte yandan Yozgat Valiliği, sosyal medya hesabından vatandaşlara Kovid-19 konusunda şu uyarıda bulundu:

"Hafta sonu bir arada olmak isteyen eş, dost, akrabalara cevabımız net olsun. Kusura bakmayın, Kovid-19 bitene kadar misafir kabul etmiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul