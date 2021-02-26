Yozgat Valisi Polat, köy ziyaretlerini sürdürüyor

Köy ziyaretlerini sürdüren Yozgat Valisi Ziya Polat, merkeze bağlı Çadırardıç köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Polat, köyün sorunlarını dinledi.

Yüz yüze eğitimi sürdüren Çadırardıç ilk ve ortaokulunu da ziyaret eden Polat, öğrencilerden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymalarını, özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Polat, öğretmenlerle de toplantı yaparak, tüm okullarda yüz yüze eğitime başlanabilmesi için tedbirlere uyulması konusunda hassasiyet istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul