Yozgat Valisi Polat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yozgat Valisi Polat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:18
Yozgat Valisi Polat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Yozgat Valisi Ziya Polat, valilik binasında görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, karanfil verdi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, valilik binasında görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, karanfil verdi.

Kurumları tek tek gezen Vali Polat, kadın personele Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) telefonlarına yüklemelerini istedi.

Polat, gazetecilere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce kadınlara "KADES", "Uyuma", HAYDİ" ve "En İyi Narkotik Polisi, Anne" gibi konularda bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Kadına şiddete karşı herkesin mücadele vermesi gerektiğini ifade eden Polat, "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun dediği gibi bir rakam bile bizim için çok büyük, bir rakam bir can demektir, amacımız sıfır can kaybıdır. Toplum olarak Müslüman Türk toplumu olarak bizim bunları konuşmamamız lazım, maalesef şiddete maruz kalan kadınlarımızı görüyoruz. Bu uğurda hep beraber mücadele etmek zorundayız. Umarım 2021 yılı kadına şiddetin sıfırlandığı bir yıl olur." dedi.

Polat, İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi, Anne" projesi kapsamında vatandaşlardan ve annelerden, çocuklarına, evlerine ve sokaklarına sahip çıkmaları konusunda destek istediklerini anlatarak, "Kadınımızın dokunduğu her yer güzelleşir, bu uğurda annelerimizden yardım istedik. Evlatlarına sahip çıkmalarını hep beraber evlat olarak anne olarak vatandaş olarak uyuşturucu ile mücadele, kadına şiddetle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de tekstil fabrikasında çalışan kadınların günün kutlayarak, onlara karanfil dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Özdemir Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ali Şansalan Mete Kalkavan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yozgat Valisi Polat, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:30:18. #1.15#
title