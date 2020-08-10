Yozgat Valisi Polat, İnandık Barajı inşaatını inceledi Yozgat Valisi Ziya Polat, İnandık Barajı inşaatını inceledi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, İnandık Barajı inşaatını inceledi.

Yerköy ilçesinde yapımı devam eden ve tamamlandığında 2 bin 875 hektar alanı sulayacak İnandık Barajı inşaatını inceleyen Polat, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldı.

Polat, 31,10 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajın, Yozgat tarım ve ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Yapılan incelemenin ardından Polat, Ankara- Sivas hızlı tren şantiyesine geçerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA