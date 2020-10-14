Yozgat Valisi Polat, hayvan hastanesi inşaatında incelemede bulundu
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Yozgat Valisi Polat, hayvan hastanesi inşaatında incelemede bulundu

14.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 16:46
Yozgat Valisi Polat, hayvan hastanesi inşaatında incelemede bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalatlı köyü mevkisinde inşaatı süren Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalatlı köyü mevkisinde inşaatı süren Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası'nda incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Polat, inceleme sonrası gazetecilere, Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın ön planda olduğunu söyledi.

Son yıllarda kente yapılmış büyük projelerden birisi olan çok amaçlı hayvan hastanesi ve hayvan borsası inşaatının sürdüğünü ifade eden Polat, "Müteahhit firmamıza iki ay önce yer teslimi yapılmıştı, inşallah seneye bu zamanlarda inşaatlar bitip vatandaşlarımızın, milletimizin hizmetine sunacağız." dedi.

Polat, tesisin 95 dönüm alan üzerine kurulduğunu, içerisinde laboratuvar, padoklar, ilden ile taşınan hayvanların dinleneceği ve veteriner hekimlerin görev yapacağı alanların olacağını anlattı.

Projenin ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklediğini kaydeden Polat, "Yaklaşık 16 milyon lira maliyeti bulunan tesise ORAN 8,5 milyon lira destek sağladı. İl Özel İdaremizin de destekleriyle üreticilerimizin hizmetine sunacağız. Bu tesis aynı zamanda bin 500 hayvanın kalabileceği bir yer, hayvan pazarı olarak kullanılabilecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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