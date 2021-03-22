Yozgat Valisi Polat, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti
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Yozgat Valisi Polat, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti

22.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 22.03.2021 18:18
Yozgat Valisi Polat, Alparslan Türkeş Huzurevi'ni ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat ve eşi Pınar Filiz Polat, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan yaşlıları ziyaret etti.

Yaşlılara karanfil veren ve bir süre süre sohbet eden Polat, bu haftanın ulu çınarların haftası olduğunu söyledi.

Polat, yaşlıların hayat tecrübelerinden her zaman yararlanacaklarını ifade ederek, "Sizler bizim her daim başımızın tacısınız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin." dedi.

Huzurevinde barınan yaşlılar da ziyaretlerinden dolayı Vali Polat ve eşine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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