Yozgat Valisi Polat, Akdağmadeni Kadın Girişimi ve Üretimi Kooperatifi'ni ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, Akdağmadeni Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yöresel Ürünler Satış Mağazası'na ziyarette bulundu.

Mağazayı gezen ve yetkililerden bilgi alan Polat, güçlenen kadının aileyi, güçlenen ailenin de toplumu yücelteceğini söyledi.

Polat, kentte kadın kooperatifleri sayısının hızla artığını belirterek, "Bir yıl önce 2 olan kadın kooperatif sayımız 18'e ulaşmış durumda ama bizim hedeflediğimiz daha fazlası. Yozgatlı kadınlarımız ürettikçe sadece ilimiz değil ülkemiz kazanacak. Şu anda gayet iyi gidiyoruz, kurmuş olduğumuz kooperatiflerde üretimlerin devam etmesi için her türlü desteği veriyoruz." dedi.

Kooperatif Başkanı Rukiye Yalçın da ziyaretlerinden dolayı Vali Polat'a teşekkür ederek, satışa sunulan ürünlerin doğal ve organik olması nedeniyle vatandaşlar tarafından da büyük ilgi gördüğünü belirtti.

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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