Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yozgat Valisi Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

08.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:30

Yozgat Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Polat, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", spor kategorisinde ise Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğraflarına oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin güzel olduğunu belirten Polat, fotoğrafı çeken muhabirlere teşekkür etti.

Polat, AA'nın hem Türkiye hem de dünyadaki haberlerin insanlara ulaştırılmasında çok büyük rol üstlendiğini belirterek, "Orada çalışan muhabirinden kameramanına, görüntülerin bize ulaşmasını sağlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz, ellerine, yüreklerine sağlık." dedi.

Türkiye ve dünya için 2020 yılının güzel bir yıl olmadığını dile getiren Polat, "Millet olarak büyük depremler yaşadık, sel felaketleri yaşadık. Öncelikle depremde selde ve tabi ki virüsle mücadelede vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl virüsle mücadele ile yoğun geçen bir yıl oldu. Öncelikle bu mücadelenin baş kahramanları sağlıkçılarımıza, emniyet, jandarmada tüm görevlilerimize teşekkür ediyorum. Tedbirlere hep beraber uyarak bu beladan kurtulacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Polat, fotoğraflara oy kullanırken, sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleyi düşünerek oy verdiğini aktararak, şunları söyledi:

"Umarım 2021 yılı bu yıla göre daha iyi geçer. Milletimizin huzur, güven içerisinde sağlık içeresinde, afetlerden uzak olduğu daha mutlu yaşayacağı bir yıl olur. Hep beraber inşallah Allah'ımıza dua ederek 2020 yılında yaşadığımız afetlerden kurutulacağımız bir yıl olur. Tekrar fotoğraflarda emekleri olan fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Polat, 2020 yılında önemli olaylarından birinin de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer olduğunu belirterek, Azerbaycan halkını kutladı.

Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Yozgat Valisi Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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