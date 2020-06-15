Yozgat Valisi Kadir Çakır, kente veda etti
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Yozgat Valisi Kadir Çakır, kente veda etti

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yozgat Valisi Kadir Çakır, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaşarak kentten ayrıldı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, kente veda etti
15.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:17

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Yozgat Valisi Kadir Çakır, protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerle vedalaşarak kentten ayrıldı.

Vali Konağı'nda düzenlenen programa Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Barosu Başkanı Mehmet Şimşek, Vali Yardımcıları İzzet Ercan, Turgay Ergin, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, valilik çalışanları, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Çakır, Yozgat'ta görev yapmaktan ve Yozgat'a hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Yozgat'ı kendi memleketi gibi benimsediğini ifade eden Çakır, "Bundan sonra Türkiye'nin ve dünyanın neresinde bir Yozgatlı görsem benim hemşehrim olarak addedeceğim. Bilerek veya bilmeyerek kalbini kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Ben de buradan hakkımı helal ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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