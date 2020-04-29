Yozgat Valisi Çakır, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı
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Yozgat Valisi Çakır, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, belediye başkanlarıyla video konferans ile yaptığı toplantıda sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını ve yiyeceksiz bırakılmamasını istedi.

Yozgat Valisi Çakır, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle toplantı yaptı
29.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:02

Yozgat Valisi Kadir Çakır, belediye başkanlarıyla video konferans ile yaptığı toplantıda sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını ve yiyeceksiz bırakılmamasını istedi.

Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında belediye başkanları, kurum müdürleri ve hayvansever dernek temsilcileri ile toplantı yaptı.

Belediye başkanlarından sorumluluk alanlarındaki sokak hayvanlarının durumları ve bunlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çakır, sokak hayvanlarının ihmal edilmemesi, yiyeceksiz bırakılmamasını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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