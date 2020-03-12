Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu
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Çamlıbel, Yozgat, Güncel

Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

12.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:20
Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kuruldu

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik, "Hayatı Aydınlat Projesi" kapsamında engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasına destek olmak amacıyla Yozgat Valiliğine akülü engelli araç şarj istasyonu kurdu.

Yozgat Valisi Kadir Çakır, valilik binasıda yer alan istasyonda engelli vatandaşlara, akülü araçlarını ücretsiz şarj etme imkanı sağlayan CK Enerji Çamlıbel Elektrik yetkililerine teşekkür etti.

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Hayatı Aydınlat Projesi kapsamında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Tekin, "Kentin en işlek noktalarına şarj istasyonları kurarak engelli vatandaşlarımızın rahatça dışarıya çıkmalarına destek olmaya çalışıyoruz. Sivas ve Tokat'tan sonra Yozgat'ta valilik binası içine kurduğumuz istasyonumuzun açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize bugüne kadar bize verdiği destek için teşekkür ediyorum. İstasyonumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA

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