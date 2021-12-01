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Yozgat Valiliğinden vahşete dair açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yozgat Valiliğinden vahşete dair açıklama

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğini vahşice sobada yakarak öldüren kadının diğer çocuğunun koruma altına alındığı duyuruldu.

ÇANDIR, YOZGAT (İHA) - Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, 1 aylık bebeğini vahşice sobada yakarak öldüren kadının diğer çocuğunun koruma altına alındığı duyuruldu.

Yozgat Valiliğinden, Yozgat'ın Çandır ilçesi Büyükkışla köyünde 25 yaşındaki annenin 1 aylık bebeğinin sobada yakarak öldürmesine ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Çandır ilçesi Büyükkışla Köyü'nde F.B. isimli kadının bebeğini sobada yakarak öldürmesine ilişkin olarak; İlçe Jandarma Komutanlığımız derhal olay yerine intikal etmiş, F.B. isimli kadın gözaltına alınmış, konuyla ilgili ivedilikle adli soruşturma başlatılmıştır. Şahsın diğer çocuğu ise 6284 sayılı kanun çerçevesinde İdari Koruma Kararı alınarak Yozgat ÇODEM'e gönderilmiştir. Bu elim olay, Valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" dedi. - YOZGAT

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