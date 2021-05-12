Yozgat Valiliğinden "kene" uyarısı
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Yozgat Valiliğinden "kene" uyarısı

Yozgat Valiliğinden 'kene' uyarısı
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere kaşı vatandaşları uyardı.

Yozgat Valiliği, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelere kaşı vatandaşları uyardı.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KKKA'nın, kenedeki virüslerin neden olduğu ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Havaların ısınmasıyla kene vakalarında artış olacağının öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, şu uyarılar yapıldı:

"Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanı gibi riskli alanlara giderken vücudunuzu örten ve kenelerin rahatça görülebileceği açık renkli giysileri tercih edin. Kendinizin ve çocuklarınızın vücudunda kene olup olmadığını kontrol edin. Eğer vücudunuza kene tutunmuşsa kesinlikle müdahale etmeyin, hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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