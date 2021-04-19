Yozgat Valiliği ve Ziraat Bankası iş birliğiyle kentte küçükbaş hayvancılık geliştirilecek

Yozgat'ta küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve gençlere yeni istihdam alanları sağlanması amacıyla hazırlanan "Bozok Yaylası'nda Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" uygulanmaya başladı.

Yozgat'ta küçükbaş hayvan varlığının artırılması ve gençlere yeni istihdam alanları sağlanması amacıyla hazırlanan "Bozok Yaylası'nda Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" uygulanmaya başladı.

Yozgat Valiliği ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol kapsamında üreticiye sağlanan bir yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli 150 bin lira kredi ile alınan 100 koyunun teslim töreni düzenlendi.

Kırım köyündeki törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, projeden yararlanmak isteyen 330'a yakın üreticinin başvurusunun Ziraat Bankası tarafından incelendiğini söyledi.

Polat, şu ana kadar 48 üreticiye koyunların teslim edildiğini belirterek, "Hedefimiz küçükbaş hayvan varlığını 500 bine çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu projeye sahip çıkan öncelikle çiftçimize teşekkür ediyorum. Sadece proje yapmak için değil, sahada uygulanan sürdürülebilir projelerin desteklenmesi taraftarıyız. Genç kardeşlerimizin bu işe sahip çıkmasını istiyoruz. Koyunlarınız inşallah binler olacak." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya da projenin sürdüğünü, faydalanmak isteyen vatandaşların il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edebileceklerini belirtti.

Özkaya, projeden yararlanmak için daha önce koyunculuk yapmak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada amacımız, yıllar içiresinde üretimden çekilmiş üreticilerimizi tekrar üretime döndürmektir. Yozgat, 42 bin 227 kayıtlı çiftçisi, 21 bin hayvancılık işletmesi, 6 milyon 231 bin dekar arazisiyle büyük bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahiptir. Hedefimiz 3 yıl içerisinde küçükbaş hayvan sayısını 345 binden 500 bine çıkarmaktır."

Projeden yararlanan üretici Riyad Bezen (36) ise daha önce küçükbaş hayvanlarını ekonomik sıkıntılardan dolayı satmak zorunda kaldığını anlattı.

İl dışına çalışmaya gitmek için hazırlanırken valiliğin hazırladığı projeyi öğrendiğini aktaran Bezen, "Projeden yararlandım ve 100 koyun aldım. İnşallah bunu çoğaltıp, aldığım krediyi ödeyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul