Yozgat Valiliği misafirhaneleri öğrencilere açacak - Haberler
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Yozgat Valiliği misafirhaneleri öğrencilere açacak

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat Valiliği misafirhaneleri öğrencilere açacak

Yozgat Valiliği, kamu kurumlarına ait misafirhanelerin, yurt bulamayan öğrencilere açılacağını bildirdi.

YOZGAT (AA) - Yozgat Valiliği, kamu kurumlarına ait misafirhanelerin, yurt bulamayan öğrencilere açılacağını bildirdi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna müracaat eden öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin devam ettiği belirtildi

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçici barınma sorunu yaşayabilecek gençler için Valiliğimiz koordinesinde kaymakamlıklarımız, belediyemiz ve üniversitemiz ile işbirliği halinde, kamu kurumlarımıza ait misafirhanelerde misafir etmeye hazırız. Konaklama sorunu yaşayan öğrencilerimiz Valiliğimiz Açıkkapı Müdürlüğüne ait 0354 212 49 08 – 212 22 07- 212 43 37 numaralı telefonları arayabilir."

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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