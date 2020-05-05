Yozgat Valiliği 'balkon etkinliği' ile vatandaşları eğlendiriyor
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Yozgat Valiliği 'balkon etkinliği' ile vatandaşları eğlendiriyor

Yozgat Valiliği 'balkon etkinliği' ile vatandaşları eğlendiriyor
05.05.2020 23:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:50

Yozgat Valiliği, Ramazan ayı boyunca, her akşam korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar ve yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlar için 'balkon etkinliği' düzenliyor.

Yozgat Valiliği, Ramazan ayı boyunca, her akşam korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan çocuklar ve yaşlılar olmak üzere tüm vatandaşlar için 'balkon etkinliği' düzenliyor.

Balkon etkinlikleri kapsamında İl Özel İdaresine ait mobil sinevizyon aracı ile "Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla konvoy eşliğinde şehir turu atıldı. Cadde, sokak ve mahallerde tur atan ve binaların önünde durarak sinevizyon aracından seslendirilen şarkılara eşlik eden vatandaşlar, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek alkışlar eşliğinde tempo tuttu. Çocuklar için ise sinevizyon aracında Hacivat ve Karagöz oyunları oynatıldı. Balkon etkinliği vatandaşlar tarafından oldukça memnuniyetle karşılandı. Valilik tarafından düzenlenen etkinlikle biraz da olsa eğlendiklerini ifade eden Ömer Çamdelen, etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek "Çocuklar ve büyüklerimiz uzun zamandır dışarı çıkamadığı için sıkılmıştı. Ramazan boyunca düzenlenen bu etkinlik çok iyi oldu, moral bulduk" dedi.

Osman Bolat isimli vatandaş ise etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek "İnsanlara bir moral oldu, mahallemize neşe geldi. Biz de eğlendik çocuklarımız da eğlendi emeği geçenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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