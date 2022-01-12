Yozgat Uzunlu Barajı 80 bin dekar araziyi sulayacak

YOZGAT (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yenileme çalışması süren Uzunlu Barajı tamamlandığında modern borulu şebeke sistemi 80 bin dekar araziyi sulayacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yazılı açıklamasında, Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi inşaatında çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Projenin 2021 yılı çalışma sezonunda 67 metre HDPE boru ve 15 bin 700 metre CTP boru imalatının yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında yaklaşık 300 sanat yapısının betonarme imalatları tamamlanmış ve inşaat çalışmaları devam etmektedir. Projenin tamamlanması neticesinde 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 106 milyon 986 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme Projesi'nin tamamlanmasıyla 80 bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile sulanacaktır."

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri

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