Yozgat TKDK'nin çiftçi ve kooperatiflere hibe destekleri sürüyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğünce biçerdöver projesi kabul edilen Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 2 milyon 359 bin 675 lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğünce biçerdöver projesi kabul edilen Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 2 milyon 359 bin 675 lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sarıkaya ilçesinde kurulu Sınırlı Sorumlu Ilısu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir mısır biçerdöver makinesi ve bir normal biçerdöver için hazırlanan projenin desteklenmeye hak kazandığı belirtildi.

TKDK projelerinin KDV ve ÖTV gibi verilerden muaf tutulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sadece bir proje ile kırsala tek kalemde 4 milyon 503 bin lira yatırım yapılmış bunun 2 milyon 359 bin 675 liralık tutarı TKDK tarafından karşılanacaktır. Bölgede kurulan bu kooperatif bir çarpan etkisi oluşturmaktadır. Kooperatif Sarıkaya ve Boğazlıyan çiftçileri ile mısır ekim sözleşmesi yapmıştır."

Açıklamada, Sarıkaya'da ve Boğazlıyan'da sadece mısır için ekim alanının 6 bin dönümü bulacağı ve 50 bin ton mısır silajı üretimi gerçekleştirilerek, modern hayvancılık işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul