Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
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Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makineleri ve personel gönderildi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 damperli kamyon, 1 ekskavatör, 2 lastikli yükleyici, 1 vidanjör, 2 treyler, 2 öncü araç ve 9 personelin Kastamonu'daki sel bölgesine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt'a yardım için İl Özel İdaresi ekiplerimiz yola çıktı. Yaraları birlikte saracağız." ifadeleri kullanıldı.

Yozgat'tan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya iş makinesi ve personel desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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