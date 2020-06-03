Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen şahıs hayatını kaybetti
Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.
03.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:07
Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Yozgat'tan kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS
Kaynak: İHA