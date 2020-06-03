Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen şahıs hayatını kaybetti Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'tan kene ısırması sonucu Sivas'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Yozgat'tan kene ısırması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile geçtiğimiz gün Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Afgan uyruklu 36 yaşındaki M.F. isimli bir çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SİVAS

Kaynak: İHA