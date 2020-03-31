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Nezih Yalçın, Akdağmadeni, Celal Köse, Yozgat, Güncel

Yozgat'tan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve iş insanı Bilal Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

31.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:52
Yozgat'tan

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın ve iş insanı Bilal Şahin, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.

Yozgat ve İstanbul Kraft Torba Ambalaj Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya fabrika personeli adına 720 bin lira katkı sunacağını belirtti.

Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle çok sayıda işletmenin işçi çıkarma yoluna gittiğini belirterek, "İşçilerimize ne olursa olsun kimseyi işten çıkarmayacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını başlatması üzerine işçilerimiz de bu kampanyaya destek olmak için birer maaşını gönüllü olarak bağışlamak istediklerini bildirdi." dedi.

İşçilerin göstermiş olduğu duyarlı davranıştan çok mutlu olduğunu aktaran Şahin, "Yönetim kurulu olarak bu duyarlı davranışa bir jest yaparak maaşlarından hiçbir kesinti yapmadan işçilerimiz adına 720 bin lira bağış yapma kararı aldık." diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse 3 maaşını, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da 2 maaşını kampanyaya bağışladığını sosyal medyadan duyurdu.

Kaynak: AA

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