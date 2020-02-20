Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

20.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:04
Yozgat'taki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

'taki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.


İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu sattıkları öne sürülen Irak uyruklu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.S. (36), A.A. (37), F.H.A. (41), F.S.A. (42), B.N.D. (35) ve W.A.J'nın (51) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kent merkezinde dün düzenlenen operasyonda, 322 gram sentetik uyuşturucu ile tüp içerisinde likit sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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