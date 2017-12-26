Yozgat'taki "Üniversite Öğrencisine Cinsel Saldırı" İddiası

Yozgat'ta sosyal medya üzerinden "üniversite öğrencisi bir kadının 5 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığı, bıçaklandığı ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları"nı paylaştıkları ileri sürülen 6 üniversite öğrencisi gözaltına alındı.



Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Aralık'ta Bozok Üniversitesinde meydana geldiği iddia edilen "Bir kız öğrencinin 5 şahıs tarafından tecavüze uğradığı ayrıca kesici aletle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı" şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucu Bozok Üniversitesinde eğitim gören N.A, İ.Ö, G.G, F.D, T.T. ve H.L'nin gözaltına alındığı ifade edildi.



Açıklamada, haklarında sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak "suç uydurmak"tan işlem yapılan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı bildirildi.