Yozgat'taki DEAŞ operasyonu

Yozgat'taki DEAŞ operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.10.2019 12:22
Yozgat'taki DEAŞ operasyonu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 zanlı, savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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