ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Yozgat'taki biyogaz tesisinde 2 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde kurulan biyogaz enerji tesisinde, hayvansal atıklar işlenerek elektrik enerjisine ve organik gübreye dönüştürülüyor. Tesiste üretilen enerji ile ilçedeki 2 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması bekleniyor.

Çekerek Belediyesi ve özel bir firma, ilçede bulunan 20 bin büyükbaş hayvan atığını bertaraf etmek ve çıkan gazı enerjiye çevirerek binlerce ton atığı ekonomiye kazandırmak için 19 dönüm alanda biyogaz enerji tesisi kurdu. 1.5 megawattlık kurulu gücü ile günlük 36 megawatt elektrik enerjisi üreten tesis, yılsonu itibariyle tam kapasitede çalışacak ve böylece ilçede 2 bin 500 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanmış olacak. Tesiste ayrıca elektrik enerjisi üretimi yanında katı ve sıvı gübre üretimi de gerçekleştirilecek.

Nisan ayı itibariyle tesisin kurulumuna başlanıldığını belirten firma koordinatörü Taha Jankat Yüce, ay sonu itibariyle düzenli enerji üre timine başlayacaklarını söyledi. 19 dönüm arazi üzerine kurulu tesiste hayvansal atıkların bertaraf edileceğini vurgulayan Yüce, "Çekerek biyogaz tesisimizi belediyemiz öncülüğünde kurduk ve şu anda devreye alma aşamasındayız, bu ay içerisinde de elektrik üretmeye başlayacağız. Tesisimizin kurulu gücü 1.5 megawatt yaklaşık olarak günlük enerji üretimi de 36 megawatt olarak tam yükte bir hesap yapılıyor. Tesisimiz günlük 36 megawatt elektrik enerjisiyle Çekerek'teki 2 bin 500 hanenin elektriğini karşılayabilecek güçte. Aynı şekilde bertaraf tesisi olarakta Çekerek'teki yaklaşık 20 bin büyükbaş hayvanın ve çevre ilçelerdeki kanatlı hayvan atığını birebir bertaraf eden bir tesistir" dedi.

Biyogaz enerji tesisinde bertaraf edilen hayvansal atıkların işlenişi ile bilgi veren Yüce, "Sahaya gelen gübreler ön madde havuzlarında bir hazırlık sürecinden geçiyor daha sonra silolara, günlük belli periyotlarda içeriye alınıyor. Bu sırada içeride biyolojik fermantasyonla gaz üretimi başlıyor. Gaz üretimini gerçekleştirdikten sonra bir depolama alanımız olmadan direkt anlık, saatlik üretimler gaz motoruna iletiliyor ve elektrik enerjisine çevriliyor. oradan da direk şebekeye veriliyor" şeklinde konuştu.

İlçeye kurulan biyogaz enerji tesisi ile hayvansal atıklar toplanıp bertaraf edilerek atıkların çevreye olan olumsuz etkileri önlenecek hem de ekonomiye katkı sağlanacak.