Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 15 araç hasar gördü - Haberler

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Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 15 araç hasar gördü

AA, Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 15 araç hasar gördü

Yozgat'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanmadan dolayı meydana zincirleme trafik kazasında 15 araçta hasar oluştu.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda oluşan buzlanmadan dolayı meydana zincirleme trafik kazasında 15 araçta hasar oluştu.

E-88 kara yolunun kent merkezi kesiminde oluşan buzlanma nedeniyle, sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil ile O.L. yönetimindeki 66 PF 019 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler dururken arkadan gelen bir tır, kayarak park halindeki araçlara çarptı.

Yolda kayan diğer otomobillerin de birbirlerine çarpması sonucu 15 araçta hasar oluştu.

Kazalar nedeniyle yol yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılırken kaza yapan araç sürücüleri, tuzlama çalışmasının zamanında yapılmamasından dolayı tepki gösterdi.

Kaza yapan sürücülerden Osman Lekesiz, önde giden aracın bariyerlere çarpıp savrularak kendi araçlarına çarptığını belirterek "Bizim kazayı gören diğer araçlar durdu. Geriden gelen tır ise duramayarak diğer araçlara çarptı." dedi.

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Otomobil, Tragger, Yozgat, Kaza, Güncel, Haberler

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