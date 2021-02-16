Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

16.02.2021 07:45 | Son Güncelleme: 16.02.2021 07:48
Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okul ve kurslarda 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, uzaktan eğitim olarak yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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