Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı
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Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

07.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:06
Yozgat'ta yük trenlerinin çarpışması sonucu makinistler yaralandı

Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu 2 makinist yaralandı.

Ankara'dan Kayseri yönüne giden "23222" sefer sayılı yük treni, Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanoğlu köyü mevkisinde, hattında yanan kırmızı ışıkta bekleyen "23230" sefer sayılı yakıt taşıyan yük trenine arkadan çarptı.

Kazada "23222" sefer sayılı trenin makinistleri Bekir D. ve İlhan E. yaralandı.

Çarpmanın şiddetiyle lokomotifte sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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