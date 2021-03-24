Yozgat'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
24.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:04
Yozgat'ta yolcu otobüsünde 480 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Yozgat'ta yolcu otobüsünde 480 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine Yerköy ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, bir el çantasında 480,39 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ü.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul