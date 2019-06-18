YOZGAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 YARALI

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, şehirlerarası bir yolcu otobüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eski Çekerek yolu üzerinde meydana geldi. Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a giden Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun ilçesi girişinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün sürücüsü Emrah Fahri E. ile 12 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA