Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
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Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

09.10.2020 04:11 | Son Güncelleme: 09.10.2020 04:33

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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