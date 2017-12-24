Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi 1 ölü 20 yaralı



YOZGAT'ın Akdağmadeni ilçesinde yolda oluşan buzlanma dolayısıyla kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kaza da 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Kaza, saat 04.30 sıralarında Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Altaylı (41) yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü yolda oluşan buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Kaza sonucu yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı olay yerinde hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ile Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı